Десятки домов могут уйти под воду в Челябинской области из-за подтоплений

Жители Копейского округа Челябинской области пожаловались на регулярные подтопления. Под угрозой ухода под воду находится частный сектор и два СНТ, сообщает РЕН ТВ .

В округе из берегов вышло озеро Синеглазово. Вода уже приближается к участкам и домам. Жители частного сектора и СНТ «Часовщик» и «Дзержинец» утверждают, что в условиях регулярного подтопления они живут уже третий год.

Уровень воды растет каждый сезон, затоплены уже многие участки суши. Ситуация усугубляется сбросом сточных вод в озеро. По словам жителей, насосная станция, которая должна была понижать уровень воды, часто ломается.

Местная жительница Анна Мишурова рассказала, что ее дом затопило в прошлом году. Она утверждает, что ситуацию никто не исправляет. Вице-мэр Копейска Александр Филиппов отметил, что насосная станция действительно выходила из строя из-за аварии, а потому не работала в апреле и начале мая, но сейчас ее отремонтировали.

Он также утверждает, что подтопления могут быть вызваны обильными осадками. Местные жители же настаивают на принятии срочных мер. Они обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее почти 200 подтоплений из-за таяния снега устранили во дворах Подмосковья в апреле. Для эффективного решения этой задачи были задействованы специальные машины.