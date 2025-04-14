Почти 200 подтоплений из-за таяния снега устранили во дворах Подмосковья в апреле

Со сменой погоды коммунальные службы Московской области активно работают над устранением подтоплений, которые стали следствием таяния снега. Сейчас муниципалитеты ведут мониторинг наиболее «уязвимых» дворов, уделяя особое внимание прочистке ливневых канализаций и водостоков от листвы, веток и грязи, так как эти мероприятия — одни из ключевых для предотвращения дальнейших подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, с начала месяца на территории региона ликвидировано 176 подтоплений.

Также для эффективного решения этой задачи задействованы специальные машины — илососы, которые помогают выкачивать большое количество воды в кратчайшие сроки.

Жителей региона призываем быть бдительными и сообщать о подтоплениях в свою управляющую организацию или территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.