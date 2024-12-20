Десятиклассница пыталась поджечь здание администрации в Петербурге

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Полицейские задержали ученицу 10 класса, которая пыталась поджечь здание местной администрации в Кингисеппском районе Санкт-Петербурга, сообщает Lenta.ru .

О попытке поджога рассказала глава одной из районных администраций. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 16-летнюю девушку. Совершить поджог ей не дали работники администрации.

С места ЧП полиция изъяла важные доказательства: три бутылки с горючей жидкостью, одежду, телефон и зажигалку.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении школьницы уголовного дела. Девушку передали законным представителям, но взяли обязательство о явке.

Ранее 15-летний студент вместе с приятельницей-школьницей устроили поджог поезда с зерном в Ростове-на-Дону. Зерно удалось спасти, так как электровоз отцепили от главной части состава.