Дерево рухнуло на автомобили после работы коммунальщиков в Москве

В Москве во время непогоды дерево рухнуло на припаркованный автомобиль. Однако жители возложили вину за случившееся на коммунальщиков, сообщает «Осторожно, Москва» .

Неделю назад в Таганском районе столицы прошли работы по благоустройству. Как рассказали местные жители, коммунальщики положили новые тротуары и новый асфальт. Однако вместе с этим они обрубили корни деревьям.

Тогда жители забеспокоились, что во время сильного ветра стволы могут упасть на автомобили. Вскоре так и случилось. Непогода, которая захватила столицу в прошлые выходные, повалила деревья прямо на припаркованные рядом с домом на улице Ковров переулок автомобили.

Пострадали машины марки Lada и Honda. По словам жильцов дома, еще два дерева «на подходе» — их тоже может повалить ветер.

Ранее сильный ветер с ливнем повалил деревья на шесть автомобилей в Москве. Машины сильно пострадали.