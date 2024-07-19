Депутату в Самаре пробил голову трижды судимый таджик, смотрящий за районом

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что на него напала группа мигрантов в Самаре, участники которой ударили его бутылкой по голове. Одним из злоумышленников оказался мигрант из Таджикистана, получивший российское гражданство. По словам законодателя, его обидчик является сторонником движения АУЕ*, сообщает Газета.ru .

«Состояние у меня нормальное, болит все, что зашили. В остальном я легко отделался. С моей стороны было несколько опрометчиво с голыми руками и удостоверением депутата бросаться, пытаться кого-то остановить», — рассказал Матвеев.

По его словам, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения и кидались на всех подряд. Пострадавших в деле может быть «не два, не три человека», полагает парламентарий.

По словам Матвеева, главарь этой банды — мигрант из Таджикистана, получивший российское гражданство. Он трижды судим, а также является «смотрящим за районом» и бойцом ММА, утверждает депутат.

После нападения на Матвеева Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Нападавшие задержаны, один из них несовершеннолетний.

Депутат выразил обеспокоенность тем, что главного нападавшего не лишат гражданства и не выдворят из страны. По его словам, даже если злоумышленника отправят в колонию, то после отбывания срока он выйдет из мест лишения свободы еще большим авторитетом для банды.

*АУЕ — запрещенная в России экстремистская организация.