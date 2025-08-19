Депутат совершил суицид в парламенте Финляндии

Депутат парламента Финляндии 19 августа совершил суицид в здании законодательного органа. В полицию позвонили в 11:06, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Yle.

Сотрудники правоохранительных органов не считают, что депутата могли убить. Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен не стал рассказывать средствам массовой информации, работал ли мужчина депутатом или просто работал на парламент.

При этом чиновник не спорил с сообщениями о том, что в строении парламента депутат покончил с собой.

В парламенте в настоящий момент летние каникулы. Осенняя сессия возобновится лишь 2 сентября.

