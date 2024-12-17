Депутат Картаполов вышел на связь после подозрения на бомбу в его машине

сегодня в 16:39

Депутат Картаполов подтвердил, что его предупредили о минировании авто

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что получал информацию о якобы минировании своего автомобиля. Депутат добавил, что с ним все в порядке, сообщает РИА Новости .

Ранее поступала информация, что в экстренные службы позвонил аноним, заявивший о минировании машины Картаполова в Москве. По словам неизвестного, его завербовали для подрыва транспорта парламентария и он уже успел заложить взрывчатку под днище машины, однако решил обо всем рассказать службам.

Утверждалось, что взрывотехники обследовали машину Картаполова, припаркованную в Ружейном переулке. На месте также работали сотрудники Росгвардии и полиции.

«Информация была», — ответил депутат на вопрос, поступали ли данные о минировании его машины.

По словам Картаполова, правоохранители занимаются обследованием его транспорта на предмет заложенной бомбы.

17 декабря на Рязанском проспекте взорвали начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Военнослужащие погибли на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).