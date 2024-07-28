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Депутат Чепа: за нападением на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоит Запад

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что за нападением сепаратистов-туарегов на бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали стоят страны Запада, сообщает «Лента.ру» .

«Мы понимаем, что за всем этим в первую очередь стоят французы, которые провоцируют, которые финансируют. Это они делают», — добавил Чепа.

По словам депутата, Франция поддерживает туарегов, а американская ЧВК координирует проведение всех террористических действий.

В Мали колонна бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов движения «Координация движений Азавада». Инцидент случился в районе города Кидаль, жертвами стали не менее 20 военных.