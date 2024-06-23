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Дептранс: в ДТП с электробусом в столице нет пострадавших

Никто не пострадал в ДТП с электробусом, которое произошло на Лухмановской улице Москвы, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.

Дорожная авария случилась в районе 10:30 в воскресенье. Электробус наехал на фонарный столб и опрокинулся. Его поднимали автокраном.

Предварительно, водитель уже следовал в парк, пассажиров в салоне электробуса не было.

Сейчас в районе Лухмановской улицы движение транспорта рабочее, затруднений не отмечается.