Депобразования отреагировал на данные об изнасиловании шизофреника физруком

Депобразования Москвы опроверг сообщения об изнасиловании студента физруком
Происшествия

Департамент образования Москвы опроверг сообщения СМИ, что учитель физкультуры одного из элитных колледжей подозревается в изнасиловании учащегося. В депообразования заявили, что никто из преподавателей этого учебного заведения не подозревается в «недопустимом и неподобающем поведении», сообщает РБК.

Там также рассказали, что силовые органы изучают сведения о причастности одного из преподавателей школ Москвы к преступлению в отношении ребенка. Тем не менее «студент никогда не являлся учеником педагога, в отношении которого возбужденно уголовное дело».

В департаменте добавили, что оказывают содействие правоохранителям в рамках начатого расследования.

Ранее Mash писал, что физкультурника одного из столичных колледжей подозревают в изнасиловании 16-летнего учащегося, больного шизофренией.