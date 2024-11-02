Депобразования отреагировал на данные об изнасиловании шизофреника физруком

Департамент образования Москвы опроверг сообщения СМИ, что учитель физкультуры одного из элитных колледжей подозревается в изнасиловании учащегося. В депообразования заявили, что никто из преподавателей этого учебного заведения не подозревается в «недопустимом и неподобающем поведении», сообщает РБК .

Там также рассказали, что силовые органы изучают сведения о причастности одного из преподавателей школ Москвы к преступлению в отношении ребенка. Тем не менее «студент никогда не являлся учеником педагога, в отношении которого возбужденно уголовное дело».

В департаменте добавили, что оказывают содействие правоохранителям в рамках начатого расследования.

Ранее Mash писал, что физкультурника одного из столичных колледжей подозревают в изнасиловании 16-летнего учащегося, больного шизофренией.