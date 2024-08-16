Деньги – курьеру: в Петербурге пенсионера обманули на 6,5 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге задержан курьер мошенников, его подозревают в обмане пожилого жителя города, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным правоохранителей, 15 августа 85-летний житель улицы Восстания подал заявление о том, что его убедили передать курьеру 6 493 350 рублей.

Задержанный попадает в поле зрения закона не первый раз. Это 18-летний житель Тульской области, ранее он попался на аналогичном преступлении в Кронштадте.

Ранее сообщалось о важности защиты точек Wi-Fi. Это еще один канал незаконной деятельности мошенников. Если не поставить достаточно надежный пароль, к сети могут получить доступ злоумышленники, они используют чужую личную информацию и другие данные. При этом во время расследования первым выясняется ip-адрес обычного пользователя, он еще должен доказать, что не имеет отношения к преступлению.