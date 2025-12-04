Дело завели после угроз изнасилованием студентке МГИМО в столичном ресторане

Уголовное дело возбуждено после скандала в столичном ресторане Oltremare, где посетитель угрожал студентке МГИМО изнасилованием, сообщает Baza .

Ранее посетитель, представившийся Гамлетом, в премиальном московском ресторане Oltremare угрожал изнасилованием студентке МГИМО за отказ пересесть за его столик.

Агрессором из столичного ресторана оказался 37-летний Гамлет К. Его знакомые рассказали, что мужчина якобы занимается «финансовыми мутками» и часто проводит время в дорогих заведениях с разными очень красивыми девушками.

Если судить по базам контактов, то, записывая его номер телефона, к имени некоторые дамы добавляли разные говорящие слова, например, «Душит», «Избивает» и др.

На этот раз после неудачной попытки познакомиться со студенткой Гамлет начал угрожать изнасилованием. Этим случаем заинтересовался СК и возбудил уголовное дело по факту хулиганства. В ресторане перед пострадавшей девушкой извинились, уволили сотрудников, которые за нее не заступились, а Гамлету закрыли вход.

