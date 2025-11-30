«Я вас всех е***!»: Красотку из МГИМО угрожали изнасиловать в ресторане Oltremare

Девушка рассказала, что отдыхала с подругами, когда к ним подошел незнакомый мужчина. Он предложил компании пересесть к нему, но подруги отказались. Тогда посетитель вспылил и стал их оскорблять, а потом перешел к угрозам изнасилованием.

В результате конфликта студентка МГИМО оттолкнула его ногой, после чего ссора в зале ресторана усилилась. Тогда в конфликт вмешались знакомые Гамлета и администрация заведения, которая, по словам девушки, признала виновной ее.

Студентка считает, что Oltremare намеренно покрывает Гамлета, потому что мужчина подкупил сотрудников.

Представители ресторана сказали, что проведут внутреннее расследование по этому инциденту.

