Дело завели на мужчину за комментарии под постом Симоньян о ядерном взрыве

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего Вячеслава К. за комментарий к заявлению главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян о том, что «ядерный взрыв над Сибирью не представляет опасности», сообщает Baza .

Осенью 2023 года Вячеслав в соцсетях прокомментировал данный пост журналистки.

«Над Москвой надо бахнуть, а еще лучше — над Кремлем», — написал мужчина.

Этот комментарий и еще один подобный стали основанием для возбуждения дела по статье о призывах к терроризму. Вячеславу грозит штраф до 1 млн рублей или тюремный срок до 7 лет.

Ранее Симоньян назвала YouTube «разносчиком зараз» и призвала полностью запретить видеохостинг в РФ.