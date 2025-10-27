Дело возбудили на педагога в Челябинске, которая давала подзатыльники школьнику

В соцсетях появилось видео, в котором педагог из Челябинска бьет школьника по голове за каждый неверный ответ. Роликом заинтересовались правоохранители, возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Челябинск № 1» .

В опубликованном ролике запечатлено, как дети сидят на уроке. Учительница подходит к одному из школьников и начинает задавать ему вопросы. Как только ребенок отвечает неправильно, педагог бьет его по голове и кричит на него.

Следователи наткнулись на данный видеоролик и возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Правоохранители дадут оценку бездействию руководства школы.

