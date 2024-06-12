Дело возбудили на мужчину, пытавшегося раздеть девушку в лифте в Домодедове

В Домодедове следователи возбудили уголовное дело по факту развратных действий, совершенных в отношении 17-летней девушки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 135 УК РФ.

Ранее СМИ писали, что в жилом доме в Домодедове иностранец зашел за девушкой в лифт. Там он начал приставать к ней и попытался раздеть. Но потерпевшая активно сопротивлялась, ей удалось сбежать.

Сейчас следователи и оперативники работают над установлением личности злоумышленника, а потом его задержат.