Дело мигранта-сталкера в Набережных Челнах дошло до Бастрыкина

Внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина привлекла ситуация в Набережных Челнах, связанная с продолжительным преследованием бывшей возлюбленной со стороны мигранта. Информационный центр СКР проинформировал о том, что глава ведомства распорядился о предоставлении полного отчета по этому уголовному делу региональным управлением, сообщает Челны Live .

По информации, опубликованной ранее в одном из Telegram-каналов, иностранец на протяжении длительного времени оказывал психологическое давление на жительницу Набережных Челнов, с которой у него были близкие отношения, используя угрозы и оскорбления. Кульминацией стало избиение женщины в ноябре, когда фигурант предпринял попытку насильно забрать их общего ребенка.

В Следственном комитете подчеркнули, что предыдущие многочисленные обращения пострадавшей в соответствующие инстанции не привели к адекватным мерам.

В настоящее время ход дела контролируется лично центральным аппаратом СК России. Руководителю СУ СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому поручено предоставить подробный отчет, освещающий все детали произошедшего и результаты проводимого расследования.

