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Дебоширы выстрелили сигнальной ракетой в купол Исаакиевского собора в Петербурге

Выстрелы прозвучали возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Оказалось, что неизвестные выпустили по храму несколько сигнальных ракет, сообщает 78.ru .

Хулиганы — двое мужчин 18 и 20 лет. Они подошли к собору и выстрелили по нему несколько раз.

Полиция задержала дебоширов. У нарушителей изъяли аэрозольный пистолет «Пионер» и 13 патронов. Оказалось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, когда совершали выстрелы.

В результате инцидента пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители отметили, что информация о попадании в купол храма не подтвердилась.

Ранее неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске. Один человек порезался осколками стекла.