Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске
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Неизвестный человек открыл огонь из травматического пистолета по автобусу с пассажирами в Красноярске. Один из пассажиров порезался осколками стекла, сообщает SHOT.
Стрельба произошла на улице Борисевича. Очевидцы услышали два громких хлопка.
По предварительным данным, неизвестный стрелял из ближайших домов. Его разыскивает полиция.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что пули попали в стекло автобуса, оно покрылось характерной «паутиной».