сегодня в 18:32

Неизвестный расстрелял автобус с пассажирами в Красноярске

Неизвестный человек открыл огонь из травматического пистолета по автобусу с пассажирами в Красноярске. Один из пассажиров порезался осколками стекла, сообщает SHOT .

Стрельба произошла на улице Борисевича. Очевидцы услышали два громких хлопка.

По предварительным данным, неизвестный стрелял из ближайших домов. Его разыскивает полиция.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что пули попали в стекло автобуса, оно покрылось характерной «паутиной».