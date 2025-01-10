Давка образовалась в школе Воронежа из-за закрытой входной двери

сегодня в 15:58

В Воронеже ученики не смогли выйти из школы из-за закрытой второй двери. В результате образовалась мощная давка, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в пятницу в школе № 103. У школьников раньше закончились уроки, после чего они толпой направились к выходу.

Однако охранник забыл открыть вторую дверь. В результате коридоры и раздевалки оказались полностью заполнены учениками, образовалась мощнейшая давка.

Некоторых школьников пришлось вытаскивать на улицу из единственной открытой двери. Ситуация нормализовалась после того, как один из родителей вовремя открыл вторую дверь.

В результате инцидента никто не пострадал, по данным администрации школы.

Ранее стало известно, что 13 человек погибли в давках на Рождество в Нигерии. В том числе четверо детей.