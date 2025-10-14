«Давай ротиком»: видео с кастингов обвиняемого в домогательствах фотографа

Baza публикует видео с нескольких вероятных «кастингов» популярного в 1990-х фотографа Александра Бородулина, который снимал для Vogue и Playboy. Его обвинили в домогательствах на съемках десятки моделей.

На записи первая девушка стоит в нижнем белье. Она сняла лиф и прикрыла грудь руками, после чего начала танцевать под музыку. Остальные девушки также позировали и танцевали в нижнем белье в рамках «кастингов».

Одна из пострадавших от возможных действий Бородулина призналась, что несколько лет назад посещала «кастинг» одного из агентств, которое находится рядом с метро «Сухаревская» в Москве. В рамках первой встречи с девушкой поговорили скауты. Также она заполнила анкету. Затем ее позвал на встречу «главный продюсер» — Бородулин.

Разговор шел недолго. Фотограф предложил сняться в белье. Через некоторое время съемка вышла за рамки работы.

«Он сделал пару снимков и начал меня гладить по ягодицам, по груди. Потом предложил интим, а когда я отказалась, сказал: „Давай ротиком“», — рассказала девушка.

Пострадавшая добавила, что после этого у нее началась паника. Девушка оперативно оделась, взяла вещи и покинула помещение. Она не хотела идти в полицию, поскольку боялась появления проблем из-за связей Бородулина.

Ранее фотографа обвинили в домогательствах. Десятки моделей рассказали, что он ведет себя непристойно на кастингах.

Многим девушкам Бородулин якобы говорил, что ищет партнершу для съемок в кино. Чтобы стать ей, предлагал сняться в эротическом промо на коммерческой основе.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.