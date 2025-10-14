Трогал грудь: самого гламурного фотографа 90-х обвинили в домогательствах

Самого гламурного фотографа 90-х, который снимал для Vogue и Playboy, Александра Бородулина обвинили в домогательствах. Десятки моделей рассказали о его непристойном поведении на кастингах, проходящих тет-а-тет, сообщает Baza .

Девушки рассказали, что Бородулин заманивал их в московскую студию под предлогом прохождения кастинга в кино. Фотограф говорил, что будет сниматься в главной роли, поэтому ищет себе партнершу. Для этого актрисе нужно сняться в эротическим промо на коммерческой основе.

Он убеждал девушек, что съемки носят невинный характер. Однако одна из них моделей рассказал, что согласилась на этот минимум — объятия и поцелуи, но, когда девушка пришла за оплатой съемки, фотограф стал откровенно ее домогаться.

«Он начал прижиматься ко мне на диване, гладить по груди поверх кофты. Я испугалась и убежала», — рассказала она.

Другие признавались, что даже были свидетелями подобных сцен, когда приходили на «кастинг» раньше заявленного времени. На комментарии моделей уже ответила дочь фотографа Зоя Милова, пригрозив им уголовной ответственностью. Бородулин на звонки не отвечает.

