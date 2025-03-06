Daily Mail: картель мог наказать туристов в Мексике отрубанием рук за воровство

В Мексике девятерых туристов нашли с отрубленными руками. Предполагается, что их мог убить и лишить конечностей за воровство местный картель, сообщает « Лента.ру » со ссылкой на Daily Mail .

Девять студентов приехали из Тласкалы на отдых в Оахаку. Затем их нашли мертвыми на границе штатов Пуэбла и Оахака. Причем рядом стоял автомобиль, в багажнике которого был пакет с отрубленными конечностями молодых людей.

Местные СМИ допускают, что туристы на самом деле были членами преступной организации Los Zacapoaxtlas. 2 марта главу банды Хосе Альфредо нашли мертвым. Рядом с трупом лежала записка: «Такое бывает, когда воруешь».

Отмечается, что Альфредо вместе с подчиненными приехал в Оахаку в конце февраля. Он устраивал грабежи и занимался мародерством. СМИ считают, что девять убитых туристов могли оказаться подчиненными Альфредо. Местный картель мог таким способом расправиться с ними из-за воровства.

Полиция разбирается в деле и выясняет цель пребывания студентов в мексиканском штате.

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