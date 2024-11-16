«Да не взорвется она!»: в Балашихе наблюдали горящую «ГАЗель» на бензоколонке

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На заправке в Балашихе загорелась «ГАЗель»

«ГАЗель» загорелась на заправке в Балашихе. Происшествие наблюдали очевидцы, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованном в Сети видео можно заметить горящую машину. Она находится прямо на заправке, что может быть опасно.

Проезжающие мимо очевидцы оживленно обсуждают происходящее. Они рассуждают, почему загорелся автомобиль.

«Да не взорвется она! Поехали», — говорит голос за кадром.

Ранее «ГАЗель» загорелась в результате столкновения с легковым автомобилем на МКАД. Сотрудники МЧС вытащили из легковушки пострадавшего водителя и погасили пламя, охватившее грузовик на 4 «квадратах».