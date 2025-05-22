CNN: сотрудники ЦРУ подстрелили женщину, приблизившуюся к воротам ведомства

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов применили огнестрельное оружие и ранили женщину, которая приблизилась к воротам здания штаб-квартиры в Лэнгли, сообщает американский телеканал CNN .

Инцидент произошел в четверг утром. В результате инцидента женщина, которая находилась за рулем машины, была ранена в верхней части тела. По оценке медиков, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Сотрудники ЦРУ задержали ее.

На месте происшествия работают местные экстренные службы. В настоящее время главный вход в штаб-квартиру ЦРУ закрыт до дальнейшего распоряжения ведомства.

При этом на данный момент нет причин предполагать, что инцидент связан с убийством двух работников израильского посольства в Вашингтоне, которое случилось накануне вечером.

Ранее стало известно, что в центре Вашингтона произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли двое сотрудников посольства Израиля. Неизвестный открыл огонь по группе людей у входа в Столичный еврейский музей.