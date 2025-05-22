При стрельбе у еврейского музея в Вашингтоне погибли два человека

сегодня в 06:59

Сотрудник посольства Израиля погиб в Вашингтоне у еврейского музея

В центре Вашингтона произошло вооруженное нападение, в результате которого погибли двое человек, включая сотрудника посольства Израиля, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером у Столичного еврейского музея во время дипломатического приема.

По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по группе людей у входа в музей. Среди погибших — мужчина и женщина, оба имевшие отношение к иностранному дипломатическому корпусу.

«Один из убитых точно являлся сотрудником израильского посольства», — подтвердил источник в правоохранительных органах.

Полиция оперативно задержала подозреваемого, личность которого пока не раскрывается. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможную политическую мотивацию. После инцидента власти усилили охрану дипломатических учреждений и еврейских организаций по всему городу.

«Этот музей часто становится площадкой для мероприятий с участием иностранных дипломатов и представителей еврейской общины», — пояснил местный журналист.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «развратным актом антисемитского терроризма».