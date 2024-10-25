«Чудесный парень»: школа фехтования описала устроившего резню в питерском «Окее»

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В спортшколе фехтования назвали напавшего на «Окей» чудесным и спокойным

Директор спортшколы по фехтованию в Санкт-Петербурге, где 27 лет назад занимался подозреваемый в нападении с ножами на покупателей супермаркета «Окей», описала бывшего ученика. По словам женщины, в годы учебы злоумышленник был «спокойным» и «чудесным парнем», сообщает «Фонтанка» .

«Прекрасно фехтовал», — добавила директор СДЮШОР.

Другой одноклассник и сослуживец подозреваемого отметил, что не ожидал от него подобного поступка. Мужчина обратил внимание, что его знакомый всю жизнь «очень тихий был, спокойный».

Мужчина напал на петербургский супермаркет 25 октября. Вооружившись двумя ножами, он разбрасывал бутылки по магазину и нападал на людей.

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщал, что в результате ЧП в супермаркете Московского района пострадали минимум 5 человек. Подозреваемый в нападениях на людей задержан, возбуждено уголовное дело.

По данным журналистов, напавший на питерский «Окей» состоял в украинских чатах.