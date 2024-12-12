Чудесное исцеление: россиянка родила ребенка после вакуумного аборта

Жительница Петропавловска-Камчатского родила после вакуумного аборта. Медики поставили ей неправильный диагноз и едва не лишили ребенка, сообщает Mash .

В марте текущего года девушка узнала о своей беременности. На шестой неделе ей резко стало плохо, после чего она обратилась в гинекологическое отделение города.

На УЗИ девушке заявили, что у нее замершая беременность. Ей сообщили, что плод якобы перестал развиваться и погиб внутри утробы. Россиянке заявили о необходимости вакуумного аборта. Она прошла процедуру, после которой долго не могла прийти в себя.

Затем девушка сделала еще одно УЗИ. Там ей сообщили, что беременность протекает нормально. Она решила подать в суд на медиков, которые неправильно поставили диагноз.

Девушка считает, что врачи городской больницы совершили три ошибки: неправильно провели УЗИ, поставили неверный диагноз и абортировали. Россиянка потребовала привлечь медиков к ответственности. Также она запросила 1 млн рублей в качестве компенсации.

В октябре россиянка стала мамой. Ребенок родился здоровым.

Ранее врачей в Симферополе обвинили в том, что они искалечили новорожденного. По словам родителей, медики давили на живот матери во время родов.