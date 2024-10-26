Член СПЧ Мельников назвал причину побега 6 зэков из ИК-2 в Липецке

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Мельников: заключенные сбежали из ИК-2 в Липецке из-за нехватки работников ФСИН

Шестерым преступникам удалось совершить побег из ИК-2 в Липецке из-за нехватки работников Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом Lenta.ru рассказал член Совета по правам человека Алексей Мельников.

Одна из причин, почему заключенным удалось совершить побег, по мнению чиновника, — недостаток сотрудников ФСИН. Такая проблема наблюдается во многих тюрьмах России.

Мельников допустил, что недоукомплектованность ИК-2 в Липецке сотрудниками могла составлять примерно 20%. Именно из-за этого, как он считает, не получалось проводить оперативную работу.

Ранее сообщалось о том, что еще двоих сбежавших зэков удалось задержать. Их поймали в Липецкой области.

До этого первых двоих преступников задержали в Тамбовской области. Два заключенных из шести еще остаются на свободе.