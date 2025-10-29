сегодня в 17:15

Число жертв взрыва на заводе в Копейске выросло до 23

Стал известен итоговый список жертв взрыва на заводе в Копейске. Всего подтверждена гибель 23 человек, сообщает 74.RU со ссылкой на правительство Челябинской области.

На месте ЧП подошли к концу аварийно-спасательные работы. В результате был сформирован итоговый список жертв, куда попали 23 человека.

Как отмечают местные власти, найдены тела 16 погибших, останки еще 7 жертв предстоит идентифицировать. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

Взрыв на заводе в Копейске прогремел вечером 22 октября. Следствие предполагает, что причиной стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе.

Губернатор Алексей Текслер объявлял 24 октября днем траура в Челябинской области. Семьям погибших, а также пострадавшим положены выплаты. Семьи погибших получат по 10 млн рублей, пострадавшие — от 1 до 2 млн рублей.

