Число жертв во Вьетнаме при опрокидывании катера увеличилось до 34 человек

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АТОР: россиян не было на борту перевернувшегося катера во Вьетнаме

Спасатели продолжают работать на месте крушения прогулочного катера во Вьетнаме. Они достают из воды тела погибших людей, число которых увеличилось до 34 человек. Российских туристов среди них не было, пишет ТАСС со ссылкой на АТОР.

По предварительной информации, среди пассажиров судна, потерпевшего крушение во Вьетнаме, не было граждан России.

Вьетнамское информационное агентство уточняет, что в заливе Халонг Южно-Китайского моря погибли 34 человека. Спасенными в итоге оказались 10 человек.

Всего на судне было 53 человека, в том числе пять членов экипажа. Катер перевернулся из-за сильных волн.