Число жертв растет: стало известно о новых погибших на заводе в Нижнекамске

сегодня в 16:12

Количество погибших после взрыва на заводе в Нижнекамске выросло до 6

До шести увеличилось количество погибших на заводе в Нижнекамске Республики Татарстан. Все они работали на предприятии, сообщает SHOT .

Погибшие трудились в одной смене. Они находились в цехе, где случился взрыв.

Травмы получили три сотрудника МЧС. Они состояли в бригаде, которая первой прибыла на место происшествия. Суммарно пострадали 72 человека.

Взрыв на заводе в Нижнекамске произошел днем 31 марта. Затем начался пожар на площади 2 тыс. «квадратов», который позднее локализовали. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.