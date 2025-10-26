сегодня в 10:19

Число жертв на заводе «Пластмасс» в Копейске выросло до 13 человек

Взрыв, случившийся на предприятии в Челябинской области вечером 22 октября, унес жизни 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что взрыв на предприятии был вызван несоблюдением правил безопасности. В результате произошло обрушение стен, под которыми оказались рабочие.

На момент публикации заметки известно, что погибли 13 человек. Спасательные работы и разбор завалов продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до 18.

