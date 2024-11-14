Число раненых при обстреле Горловки возросло до 10

сегодня в 13:57

Приходько заявил об увеличении пострадавших при обстреле Горловки в ДНР

Мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале заявил, что известно уже о 10 раненых в результате обстрела города со стороны ВСУ. Ранее градоначальник заявлял о 7 пострадавших от атаки.

Все раненые в результате украинской атаки — мирные жители. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

Информации о разрушениях в городе мэр не озвучил. Прочие подробности выясняются.

Ранее украинские войска обстреливали Горловку 10 ноября. В результате атаки был ранен беженец из Дзержинска, а также его мать. Мужчина получил серьезные ранения, поскольку осколки от снаряда разлетелись по его комнате, когда житель был внутри.

Кроме того, в результате обстрела 10 ноября пострадали около двух десятков квартир горожан.