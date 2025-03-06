Число раненых после сброса бомб с истребителя в Южной Корее выросло до 15

Количество пострадавших от случайного сброса бомб на жилые дома и церковь в городе Пхочхон в Южной Корее увеличилось до 15, сообщает РИА Новости .

ЧП произошло в четверг, в 10:04 по местному времени. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Как пишет издание «Чосон Ильбо», у двоих пострадавших диагностировали тяжелые травмы. Из-за взрыва повреждены пять жилых домов, склад, церковь, теплица и грузовик.

Ранее истребители KF-16 во время учений по ошибке сбросили восемь бомб за пределами полигона в южнокорейском городе Пхочхон. Южнокорейские ВВС извинились за это происшествие и пообещали выплатить пострадавшим компенсации.