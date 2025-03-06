Несколько человек пострадали из-за случайного сброса бомбы в Южной Корее

Южнокорейский военный истребитель в ходе проведения учебных боевых стрельб случайно сбросил бомбу на деревню, где находились мирные жители, сообщает Газета.ru .

Как пишет местное агентство Yonhap, ЧП произошло в районе города Пхочхон. По данным военных, из-за сброса снаряда есть пострадавшие среди местных жителей.

Снаряды были сброшены с истребителя в 10:04 по местному времени.

Инцидент зафиксирован, когда США и Южная Корея проводили учения с боевыми стрельбами. Они состоялись на полигоне Сынчжин, который находиться в 25 км от границы с Северной Кореей. В них задействовали около 160 единиц военной техники.