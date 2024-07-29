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Число пропавших без вести после ЧП на Беломорско-Балтийском канале выросло до 7

Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева заявила, что количество пропавших без вести после прорыва перемычки на Беломорско-Балтийском канале (ББК) выросло до 7 человек, сообщает ТАСС .

«По данным на <…> (09:49 по Москве), без вести пропавшими числятся 7 человек, это и дети, и взрослые. Ранее нашли живой одну девочку, ее прибило к берегу», — сказала Гусева.

Глава муниципалитета подчеркнула, что с места ЧП были эвакуированы 20 человек.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают 3 бригады скорой помощи, а также направлены врачи-эпидемиологи, психологи и инфекционисты. Наготове вертолет санитарной авиации.

Охлопков добавил, что ближайшие больницы переведены в режим повышенной готовности, также наготове вертолет санитарной авиации. Ситуация находится на личном контроле.

В понедельник утром в Сегежском муниципальном округе Карелии произошел размыв песчаной перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала. В результате ЧП в зону подтопления попали близлежащие населенные пункты и СНТ «Балтийский».