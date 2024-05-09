сегодня в 15:10

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода выросло до 11

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ, произошедшего утром, увеличилось до 11 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пятерым из пострадавших оказана необходимая медицинская помощь. Они уже находятся дома на амбулаторном лечении.

Остальные потерпевшие находятся под наблюдением медиков в городской больнице.

Различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов. Также были повреждены 53 автомобиля.

Ранее восемь человек получили ранения, 19 многоквартирных домов и 37 транспортных средств повреждено в результате ночной атаки ВСУ на Белгород.