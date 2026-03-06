сегодня в 16:23

Число пострадавших в ОАЭ из-за иранских обстрелов возросло до 112

Число пострадавших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана возросло до 112, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

В оборонном ведомстве отметили, что в пятницу дежурные средства ПВО обнаружили и перехватили 9 иранских баллистических ракет и 112 беспилотников.

Ранее стало известно, что ОАЭ и Катар планируют убедить Соединенные Штаты сократить по времени военную операцию в отношении Ирана.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

