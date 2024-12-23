Число пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 17

Число пострадавших в ДТП с автобусом и пожарной машиной на юго-востоке Москвы увеличилось до 17, пишут « Известия ».

В числе пострадавших есть ребенок. Отмечается, что госпитализированы 15 человек.

Вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре в Москве произошла массовая авария с участием пожарной машины и автобуса. В ДТП попали автобус, пожарная машина и несколько легковых автомобилей.

На место аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи. Также на место ДТП прибыл вертолет.