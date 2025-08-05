Число пострадавших в ДТП с автобусом Луганск — Москва превысило 30 человек

Происшествия
Управления МВД России по Тульской области

Фото - © Управления МВД России по Тульской области

В результате столкновения рейсового автобуса Луганск — Москва с  опорой пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон» пострадали более 30 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Среди пострадавших есть 4 ребенка. Информация о погибших отсутствует. Всего в автобусе ехали 48 человек.

Предварительно, ДТП случилось из-за густого тумана, который окутал участок федеральной автодороги. В результате около 7 утра вторника пассажирский автобус влетел в опору на 228 км трассы.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии. Принимаются необходимые меры по устранению последствий ДТП. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.

Управления МВД России по Тульской области

Фото - © Управления МВД России по Тульской области

Управления МВД России по Тульской области

Фото - © Управления МВД России по Тульской области

Управления МВД России по Тульской области

Фото - © Управления МВД России по Тульской области

Управления МВД России по Тульской области

Фото - © Управления МВД России по Тульской области