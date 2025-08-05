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Число пострадавших в ДТП с автобусом Луганск — Москва превысило 30 человек

В результате столкновения рейсового автобуса Луганск — Москва с опорой пункта взимания платы на трассе М-4 «Дон» пострадали более 30 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Среди пострадавших есть 4 ребенка. Информация о погибших отсутствует. Всего в автобусе ехали 48 человек.

Предварительно, ДТП случилось из-за густого тумана, который окутал участок федеральной автодороги. В результате около 7 утра вторника пассажирский автобус влетел в опору на 228 км трассы.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии. Принимаются необходимые меры по устранению последствий ДТП. Пострадавшим оказывают всю необходимую медпомощь.