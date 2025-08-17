Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью выросло до 135
Медики Рязанской области продолжают оказывать помощь пострадавшим при взрыве в пороховом цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Общее число пострадавших по данным на полдень 17 августа, выросло до 135 человек, сообщает региональный оперштаб.
После взрыва на заводе медицинскую помощь получили 135 пострадавших, из них 103 человека были осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение. В больницы доставили 32 человека, причем всех пациентов с тяжелыми и средней тяжести травмами госпитализировали в первые три часа после происшествия.
В рязанской больнице на данный момент находятся 15 пострадавших, среди которых трое в тяжелом состоянии, а остальные со средней степенью тяжести. Еще 17 человек были направлены в специализированные медцентры Москвы, включая 14 тяжелых пациентов и троих со средней степенью тяжести.
Для оказания психологической поддержки организованы три штаба: один работает при рязанской больнице, где проходят лечение пострадавшие, второй развернут в кол-центре поселка Лесной, а третий действует на базе Бюро судебно-медицинской экспертизы Рязани.
Для оказания помощи пострадавшим были задействованы разные медицинские ресурсы, в том числе три вертолета и 51 экипаж скорой помощи.
Ранее при взрыве на заводе «Эластик» погибли 11 человек. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что семьи погибших, а также пострадавшие жители получат материальную помощь от местных властей.