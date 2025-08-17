Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью выросло до 135

Медики Рязанской области продолжают оказывать помощь пострадавшим при взрыве в пороховом цехе завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Общее число пострадавших по данным на полдень 17 августа, выросло до 135 человек, сообщает региональный оперштаб .

После взрыва на заводе медицинскую помощь получили 135 пострадавших, из них 103 человека были осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение. В больницы доставили 32 человека, причем всех пациентов с тяжелыми и средней тяжести травмами госпитализировали в первые три часа после происшествия.

В рязанской больнице на данный момент находятся 15 пострадавших, среди которых трое в тяжелом состоянии, а остальные со средней степенью тяжести. Еще 17 человек были направлены в специализированные медцентры Москвы, включая 14 тяжелых пациентов и троих со средней степенью тяжести.

Для оказания психологической поддержки организованы три штаба: один работает при рязанской больнице, где проходят лечение пострадавшие, второй развернут в кол-центре поселка Лесной, а третий действует на базе Бюро судебно-медицинской экспертизы Рязани.

Для оказания помощи пострадавшим были задействованы разные медицинские ресурсы, в том числе три вертолета и 51 экипаж скорой помощи.

Ранее при взрыве на заводе «Эластик» погибли 11 человек. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что семьи погибших, а также пострадавшие жители получат материальную помощь от местных властей.