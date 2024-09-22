Число пострадавших при пожаре на АЗС на Ставрополье возросло до двух

Количество пострадавших при пожаре на АЗС в Новоселицком округе Ставропольского края возросло до двух, сообщил врио главы округа Виктор Фетисов в Telegram-канале .

Двух пострадавших с ожогами средней тяжести доставили в Новоселицкую районную больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

Загорелся бензовоз с бензином АИ-92 на АЗС. Также в результате пожара пострадали два легковых автомобиля и квадроцикл.

Ранее сообщалось, что во время пожара на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставрополья пострадал один человек.