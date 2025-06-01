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Число пострадавших при обрушении моста выросло до 35 человек

Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 35. Среди них есть трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, одного ребенка санавиация доставит в Москву.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

В результате обрушения моста погибли семь человек.

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».