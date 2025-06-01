Число пострадавших при обрушении моста выросло до 35 человек
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 35. Среди них есть трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, одного ребенка санавиация доставит в Москву.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших.
В результате обрушения моста погибли семь человек.
Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».