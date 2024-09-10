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Число пострадавших после удара БПЛА по домам в Раменском увеличилось до пяти

Число пострадавших в результате атаки беспилотников по жилым домам в Раменском увеличилось до пяти, сообщает Mash.

Одна жительница дома в Спортивном проезде экстренно госпитализирована. Сейчас она находится в больнице под присмотром врачей.

Остальные пострадавшие были в квартирах многоэтажки на Высоковольтной улице. Они получили осколочные ранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском погиб девятилетний ребенок.