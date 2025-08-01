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Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до четырех человек

Число погибших в аварии с тремя автомобилями в городе Чапаевске увеличилось до четырех человек, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области .

Ранее сообщалось о трех погибших.

Авария произошла на дороге «Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград». По предварительной информации, водитель большегруза Ка мА З с прицепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus. После этого грузовик столкнулся с внедорожником Mitsubishi Outlander и вместе с ним съехал в кювет.

На месте аварии скончались водители легковых автомобилей и 2 пассажира Mitsubishi Outlander. Отмечается, что все погибшие — совершеннолетние.

В городе Чапаевске Самарской области произошло ДТП с участием большегруза, внедорожника и легкового автомобиля.