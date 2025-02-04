Число погибших при стрельбе в шведской школе достигло 10 человек Происшествия сегодня в 21:03

Шведская полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы в школе, которая произошла 4 февраля в городе Эребру. Сначала сообщалось о пяти погибших, но теперь их количество составляет около 10, сообщает РИА Новости.

«В результате инцидента погибли около десяти человек», — говорится в сообщении стражей порядка. Точное число жертв и раненых пока не сообщается. Полиция уточняет эту информацию. Как стало известно Campus Risbergska, стрельба произошла в образовательном учреждении для взрослых. Один из получивших ранения является главным подозреваемым в этом инциденте, о чем проинформировали правоохранительные органы.