5 человек пострадали при стрельбе в учебном заведении Швеции

В шведском городе Эребру сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах стрельбы, которая произошла в одном из учебных заведений. Пять человек получили травмы, пишет РБК .

Предварительно известно, что стрельба произошла 4 февраля. Кто и по какой причине, а также из какого оружия открыл огонь, уточняется.

По данным изданий SVT и Dagens Nyheter, пострадали пять человек. Есть ли погибшие, неизвестно.

На месте происшествия работает полиция, которая устанавливает все подробности.

Ранее сообщалось, что похожий случай произошел в рязанской школе в середине января 2025 года. Известно, что юноша выстрелил товарищу в затылок, пострадавшего госпитализировали.