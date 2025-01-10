Число погибших при пожарах в Калифорнии возросло
CNN: Число жертв пожаров в районе Лос-Анджелеса возросло до шести человек
Число погибших в результате лесный пожаров в районе Лос-Анджелеса в Калифорнии возросло до шести человек. сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал CNN.
Мэр Малибу Даг Стюарт выразил соболезнование близким найденного шестого человека, но не сообщил его имени, указано в телематериале.
Уточняется, что погибший жил в городе Палисейдс. Ранее сообщалось сообщалось о пяти погибших.
Сейчас действует пять очагов возгорания — самые крупные в районах Палисейдс и Итон. Уничтожены более пяти тысяч строений, среди них дома и виллы голливудских знаменитостей.