Число погибших при ЧП с самолетом в Гонконге увеличилось до двух

Число погибших из-за выкатившегося со взлетно-посадочной полосы самолета Boeing 747 в международном аэропорту Гонконга увеличилось до двух, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

Отмечается, что двое мужчин, находившихся в транспортном средстве, изначально считались пропавшими. Позже мужчина 30 лет был признан погибшим, а второй мужчина в возрасте 41 года был направлен в больницу. Позднее его признали погибшим.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет упал в море, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы в Гонконге. Отмечается, что самолет столкнулся с авто наземных служб аэропорта.

Также сообщалось, что в результате происшествия погиб один из работников, находившихся в машине. Второй находится в больнице. На борту находились 4 члена экипажа самолета, они не пострадали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.